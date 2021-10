Donna indossa un paio di jeans e finisce in terapia intensiva: «Ha rischiato di morire»

Woman nearly dies after 8-hour wedgie from high-waisted shorts https://t.co/qMRqVANdGW pic.twitter.com/0r101QvcgB — New York Post (@nypost) October 5, 2021

Una giovane donna della Carolina del Nord, di nome Sam, ha recentemente condiviso la sua storia in un video che ha poi pubblicato su TikTok che è stato visto da più di otto milioni di persone, secondo quanto riportano i media locali.

APPROFONDIMENTI LA MODA Moda d'autunno: colori, montoni ricamati e pullover cropped TENDENZE Blazer mania: come indossare la giacca per essere (sempre) alla moda

Parlandone con il portale BuzzFeed, la venticinquenne ha raccontato che, tre anni fa, aveva deciso di indossare un paio di shorts di jeans durante uno dei suoi primi appuntamenti con il suo attuale fidanzato. Ha portato quei pantaloni per l'intera giornata e il giorno seguente ha avvertito dei dolori e ha notato che aveva un nodulo dove il tessuto le sfiorava le natiche.

«Con il passare del tempo, ha iniziato a diventare sempre più doloroso. Il dolore si è concentrato in un punto e era lancinante», ha affermato la giovane. Per questo ha consultato un medico che le ha prescritto degli antibiotici per curare quella che sembrava essere un'infezione della pelle.

Il giorno successivo, Sam ha avvertito «tremori e difficoltà respiratorie», quindi sua madre l'ha dovuta accompagnare al pronto soccorso e la ragazza è stata ricoverata in terapia intensiva, dove è rimasta per quattro giorni. Secondo la diagnosi, avrebbe subito uno shock settico. Gli specialisti stavano valutando di tagliare la sezione infetta sui glutei, ma la giovane è riuscita a riprendersi senza bisogno di un intervento chirurgico ed è stata dimessa. Sfortunatamente, un mese dopo, l'episodio si è ripetuto e Sam ha dovuto seguire nuovamente la cura antibiotica. «È importante riconoscere i segni della sepsi. Ascolta sempre il tuo corpo e il tuo istinto. Se qualcosa non va, fai qualcosa in fretta. Se non fossi andata in ospedale probabilmente sarei morta», ha concluso l'americana.

La chirurga Carmen Fong ha spiegato a BuzzFeed che questi tipi di infezioni sono causati il ​​più delle volte da un ascesso anorettale, «dovuto a una ragade anale o una fistola anale, che sono abbastanza comuni». Fong ritiene che i pantaloncini attillati hanno causato una lacerazione sulla pelle della giovane donna che è stata sfruttata dai batteri.

Per questo la dottoressa consiglia di indossare biancheria intima ampia e asciugare all'aria quella zona del corpo quando possibile. In caso di dolore rettale con febbre e malessere generale, è necessario cercare un aiuto medico urgente.