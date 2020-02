Donna invitata a cantare «Shallow» di Lady Gaga, la sua interpretazione diventa virale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un presentatore e comico britannico,, ha girato per le strade di Londra cantando canzoni improvvisate e invitando i passanti a continuare il testo. Le reazioni sono state diverse: alcuni hanno riso, altri sono rimasti in silenzio, ma l'interpretazione di una donna che transitava in una della fermate della metropolitana londinese che ha cantato la canzone Shallow di Lady Gaga è diventata immediatamente virale.La virtuosa sconosciuta si è rivelata essere una cantante e la sua sorprendente interpretazione ha spinto qualcuno a pensare che la donna cantasse meglio di Lady Gaga.