Tanaka, quasi 118 anni, batte ogni record: «Voglio arrivare in salute a 120»

Alla veneranda età di 117 anni e 261 giorni la signora Kane Tanaka è diventata la donna più anziana di sempre in Giappone, superando il precedente record che apparteneva ad un'altra donna fino all'aprile del 2018. Lo scorso marzo, Tanaka, che vive in una casa di cura a Fukuoka, nel Giappone sud-occidentale, era già stata riconosciuta come la persona più vecchia al mondo dal Guinness dei Primati. Nata il 2 gennaio del 1903, settima di 9 figli, Tanaka si è sposata a 19 anni, ha avuto quattro figli e ne ha adottato un altro. Ha celebrato il nuovo primato con un bicchiere di Coca-Cola, la sua bevanda preferita assieme alle barrette di cioccolato, racconta la stampa giapponese, indossando una maglietta che le era stata regalata dal nipote sessantenne Eiji. La famiglia di Tanaka ha spiegato che la pandemia del coronavirus ha reso più difficili le visite nella casa di cura ma assicura che «la donna è in buona forma, e intende rimanere in salute fino a 120 anni, e anche oltre».

Ultimo aggiornamento: 19:09

