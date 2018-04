Sterile a 30 anni: «Mi sento finalmente libera, non ho mai desiderato essere madre»

Domenica 22 Aprile 2018, 15:56 - Ultimo aggiornamento: 22-04-2018 16:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per anni ha chiesto a diversi medici di essere sterilizzata, ma ha sempre ottenuto rifiuti, fino a quando un dottore non ha acconsentito e Faith Roswell, scrittrice 30enne londinese, è diventata sterile per sua scelta.La donna racconta la sua esperienza al Sun affermando: «Non mi è mai piaciuta l'idea di diventare mamma, non avrei mai voluto. Ora, dopo l'intervento, non devo più preoccuparmi di poter rimanere incinta». Faith ammette di aver sempre rifiutato l'idea della maternità, sino da quando era piccola. La prima volta che ha parlato di sterilizzazione è stata a scuola, a 10 anni, durante una lezione di educazione sessuale. Più volte nel corso della sua vita le persone con cui ha parlato di questo suo desiderio le hanno detto che avrebbe cambiato idea, ma compiuti 18 anni si è rivolta a un medico per procedere con l'intervento.Solo nel 2016 il sistema sanitario locale ha accettato la sua richiesta e dato l'ok per l'intervento. L'intervento ha previsto la chiusura delle tube di Falloppio, in modo che gli ovociti non raggiungano l'utero e non avvenga la fecondazione: «Semplicemente non volevo bambini. Anche se sto bene con loro ma quando sono abbastanza grandi per leggere e fare una chiacchierata, non ho mai avuto alcun interesse per neonati e bambini piccoli». Dopo l'intervento Faith ammette di aver sentito un forte senso di sollievo, per la prima volta si è sentita libera. Oggi non ha rimpianti per quello che ha fatto è felice: «Se sei abbastanza grande da scegliere di avere figli, sei anche abbastanza grande da scegliere di non farlo. Ho il massimo rispetto per le persone che scelgono la genitorialità, ma non fa per me. In futuro, spero di godere di relazioni meravigliose e significative, di continuare a trovare il tempo per i miei amici e di continuare ad avere nuove esperienze».