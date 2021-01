Donna vince 48 milioni di dollari alla lotteria con i numeri che suo marito ha sognato 20 anni fa

Una donna residente a Toronto, Canada, ha vinto un premio milionario alla lotteria dopo aver scommesso per 20 anni gli stessi numeri che suo marito aveva sognato, secondo quanto riportato dai media locali.

Deng Pravatoudom, 57 anni, è arrivata in Canada nel 1980 dal Laos con l'aiuto di una chiesa locale e per 40 anni per portare avanti la famiglia insieme a suo marito ha svolto lavori non qualificati. Durante la pandemia, poi, la donna ha perso l'impiego, ma ha continuato a scommettere quegli stessi numeri che erano apparsi in un sogno al marito più di venti anni fa, riuscendo a vincere 60 milioni di dollari canadesi, circa 40 milioni di euro.

«Tutte le difficoltà sono finite», ha dichiarato la vincitrice. Ora, la fortunata intende utilizzare i soldi della vincita per aiutare la sua famiglia, acquistare una nuova casa e saldare i suoi debiti. Ha anche confessato che vuole farsi un regalo speciale: comprarsi dei diamanti.

