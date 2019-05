Donna vince alla lotteria grazie ai numeri che aveva sognato 24 anni prima

Mercoledì 8 Maggio 2019, 17:55

Una donna residente nella città statunitense di Baltimore, Maryland, ha vinto alla lotteria poco più di 100mila dollari grazie ai numeri che le aveva svelato in sogno un uomo ben 24 anni fa.Da quel momento, secondo quanto racconta debate.com, la 64enne ha sempre giocato alla lotteria combinando in maniera diversa quei numeri che nella scorsa settimana le hanno permesso di vincere la considerevole cifra tramite il concorso a premi Bonus Match 5.La fortunata donna ha ricevuto due premi di circa 50 mila dollari l'uno con i numeri 4, 8, 11, 21 e 27. Va, inoltre, sottolineato che la signora ha comprato due biglietti avendo dimenticato di averne già comprato uno in precedenza.In totale, la vincita è stata di 101.600 dollari, pari a oltre 90mila euro.C'è, inoltre, secondo gli organizzatori del concorso, anche un terzo vincitore di 50 mila dollari che finora non ha reclamato il suo premio.