Donne pilota al volante forti e resistenti come gli uomini

Le donne pilota sono forti come gli uomini: mostrano la stessa resistenza fisica e allo stress al volante di un'auto da corsa. Anche con dieci anni di esperienza in meno, reagiscono e rispondono bene quanto le loro controparti maschili in pista. Lo rileva uno studio della Michigan State University, pubblicato su Medicine and Science in Sports, che smentisce pregiudizi e luoghi comuni. Guidati da David Ferguson, i ricercatori hanno analizzato la risposta corporea di 6 piloti uomini e 6 donne con meno anni di esperienza in tre diverse gare, con cabina di guida aperta o chiusa. Sono stati monitorati la frequenza cardiaca e respiratoria, la temperatura corporea e della pelle, nonché lo stress indotto dal calore. Lo studio ha poi analizzato il ciclo mestruale.





Il calore è il principale fattore di stress nelle corse - spiega Ferguson - e le donne hanno naturalmente una temperatura corporea elevata durante una certa fase del ciclo mestruale. L'idea errata era che si sarebbero potenzialmente affaticate più rapidamente e avrebbero potuto rappresentare un rischio per la sicurezza di altri conducenti, ma secondo quanto emerge dal nostro lavoro così non è

. Ferguson ha affermato che la struttura dell'auto, che si tratti di una cabina di guida chiusa o aperta, era un potenziale fattore di stress fisiologico più elevato in entrambi i gruppi di conducenti rispetto a qualsiasi cambiamento ormonale.





Guidare la macchina da corsa è altrettanto stressante per i piloti di sesso femminile e maschile - conclude Ferguson - ma poiché le donne continuano a gareggiare e non è provato che facciano più fatica, questo potrebbe potenzialmente dare loro un vantaggio sugli uomini

Diversi sono gli esempi di donne nella storia dell'automobilismo: in Italia, pioniere sono state Maria Teresa De Filippis e Lella Lombardi, che fu la seconda donna a guidare una monoposto di Formula 1, l'unica anche (erano gli anni '70) ad arrivare in zona punti nonché quella che disputò più Gran Premi.

