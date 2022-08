Dorita Delle Donne malata terminale a 32 anni, la compagna: «Aiutatemi a realizzare gli ultimi desideri»

Dorita ha 32 anni e un cancro che lascia poche speranze. Dorita Delle Donne ha scoperto di stare male subito dopo una vacanza. La giovane che vive a Londra insieme alla sua compagna, si è battuta in ogni modo per trovare una cura al male aggressivo che l'ha colpita, ma purtroppo ora non risponde più a nessuna cura. Sempre con il sorriso sulla bocca però vuole vivere quello che le resta a piano, così ha chiesto un aiuto al web lanciando una raccolta fondi on line.

«Le è stato diagnosticato un carcinoma mammario avanzato praticamente inoperabile essendo triplo negativo con diffusione a tutti i linfonodi circostanti con metastasi ai linfonodi, fegato, pancreas e ossa», scrivono nella pagina GoFundMe. Il tumore che ha colpito Dorita è resistente a molte forme di chemio, ma la 32enne non si è arresa e nonostante le difficoltà i medici le hanno proposto delle cure alternative e sperimentali. Dorita ha sperimentato nuovi farmaci, ma purtroppo ha smesso di rispondere alle cure ed è passata alla terapia palliativa.

«Le terapie tradizionali disponibili nelle strutture sanitarie consistono nella sola chemioterapia palliativa che rallenta la morte del paziente che può avere un aspettativa di vita massima di 9-12 mesi. Dorita è piena di forze e di vita e vorrei potesse vivere più a lungo di 1-2 anni e sarebbe bellissimo poter trovare una cura a questo male», racconta la compagna Ester a FanPage. Ora non le resta molto, ma quello che le resta lo vuole vivere in modo sereno e spensierato per questo ha anche fatto una "bucket list", la lista di esperienze da fare prima di morire e la sua compagna vuole aiutarla in questo percorso chiedendo anche una mano al web con la raccolta fondi.

Il calvario è cominciato la scorsa estate quando era in vacanza dai genitori della compagna e ha scoperto qualcosa che non andava al seno, da tempo dolorante. Le fu detto che erano solo delle cisti, ma non era vero. Tornata a Londra ha fatto altri controlli ed è arriata la terribile diagnosi. Purtroppo però nei mesi il tumore era proliferato, vista la sua aggressività, e Dorita si è trovata così ad affrontare un male che era più grande di lei e contro il quale vincere sembra essere ormai impossibile.

Dorita spera di poter viaggiare, vedere il Giappone e l'Indonesia, andare ai concerti dei suoi artisti preferita, cenare in ristoranti stellati e avere una casa più grande con cui stare con la sua famiglia che vive in Italia. Lo scopo della compagna è provare a realizzare alcuni di questi suoi desideri.