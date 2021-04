Drake, paura per il rapper: donna armata di coltello fa irruzione nella sua casa, arrestata

Paura per Drake, il rapper e attore canadese famoso in tutto il mondo sia per le sue produzioni artistiche, sia per un celebre meme estratto da uno dei suoi videoclip. Una donna, armata di coltello, ha fatto irruzione nella casa del 34enne musicista e produttore.

È accaduto a Toronto due giorni fa. Drake si trovava nella sua lussuosissima residenza quando una donna, armata di coltello, si è introdotta all'interno dell'abitazione. L'intrusa aveva infatti scavalcato un muro di cinta e stava girando nel giardino quando è stata notata dagli addetti alla vigilanza privata della casa del rapper. I vigilantes hanno immediatamente avvertito la polizia, ma non si erano accorti subito che la donna fosse armata. Lo riporta il Toronto Sun.

Alla fine, dopo l'arrivo della polizia, la donna, la cui identità non è stata rivelata, è stata arrestata. Prima dell'intervento degli agenti c'è stata però una colluttazione con le guardie di sicurezza privata ed un vigilante è stato anche lievemente ferito con un tubo di metallo.