Drogo del Trono di Spade si taglia la barba contro l'inquinamento: «Basta plastica»

Giovedì 18 Aprile 2019, 22:33 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2019 22:36

NEW YORK – Infuria il dibattito: meglio con, o meglio senza? Gli Usa, e non solo, stanno discutendo nei social se Jason Momoa stia meglio con la barba o senza. L’attore hawaiano ha infatti compiuto la scelta di radersi, a fin di bene. Con un video sul proprio canale YouTube, Jason si è lentamente rasato, mentre declamava il suo credo ambientalista contro la plastica. «Facciamolo per i miei bambini, per i vostri bambini, smettiamo di usare le bottiglie di plastica per l’acqua che beviamo, usiamo l’alluminio, che è biodegradabile» dice fra un ciuffo e l’altro. Sullo sfondo, un panorama selvaggio americano, cosparso di bottiglie e altri contenitori di plastica, che deturpano il bellissimo paesaggio.L’attore, sposato all’attrice Lisa Bonet, ha tre figli, Zoë (nata da un precedente rapporto di Lisa), Nakoa-Wolf e Lola Iolani. La sua carriera è cominciata come modello per il creatore di moda Takeo Kikuchi, quando aveva 20 anni, poi è seguita una fase in vari programmi tv di successo, incluso Baywatch. Oggi a 39 anni, Jason è famoso per la sua parte di Khal Drogo nel “Trono di Spade” e per il film “Aquaman”, ruoli per cui i capelli lunghi e fluenti e la barba sono stati indispensabili.Considerato uno degli uomini più belli del mondo, Momoa ha lasciato il suo esercito di ammiratrici e ammiratori senza fiato, con la scelta della rasatura. Il video è astutamente lento, e man mano che l’attore declama i suoi motivi, va radendosi il folto cespuglio che gli occupa le guance e il mento dal 2012. Si seguono i suoi movimenti con una certa ansia: sarà altrettanto bello senza la barba?Ebbene il dibattito è aperto. Almeno su Twitter e sul suo stesso YouTube. Ma Momoa ha il vantaggio di avere un mento ben formato, e generalmente il risultato sbarbato sembra piacere abbastanza. E comunque molti nel pubblico lo ringraziano per il suo gesto generoso per il bene della terra.