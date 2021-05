Drusilla Gucci a Domenica Live: «Colleziono teschi e ossa di animali»

Drusilla Gucci, rampolla della famiglia ha sbancato all'Isola dei Famosi con la sua passione per le ossa di animali e i fantasmi. Un racconto distintivo, questo del macabro, nel reality: «Ho i fantasmi in casa, ci sono davvero. Un'amica di mia madre è una sensitiva e ci ha raccontato quello che ha provato nel nostro bagno. Vivo in campagna con i miei, circondata da una foresta. Di notte sento le civette e nella foresta trovo le ossa che metto in camera da letto, sullo scaffale delle ossa, invece dei peluches. Adesso ho un cranio di gatto, corna di un capriolo, osso del pene di un orsetto lavatore, un baculum, che ho trovato in America. Ormai non ho paura, ci sono abituata».

APPROFONDIMENTI CANALE 5 Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso a Domenica Live: «Un nuovo...

Un po' Mercoledì Addams con una parlata simile a Carlo Verdone in uno dei suoi cavalli di battaglia, Drusilla ha conquistato tutti: «Volevo sfatare il mito della superficialità, per chi come me ha un cognome importante ed è bionda».

Lady Gaga ha da poco ultimato le rirprese a Roma del film di Ridley Scott, che racconta proprio l'omicidio di Maurizio Gucci, ma che Drusilla trova noioso: «Trovo noioso fare un film su un fatto di cronaca nera più che altro. Ridley Scott è un regista fantastico, sarà sicuramente un ottimo film, ma c'è così tanto da dire sulla nostra famiglia, oltre quell'omicidio».

Drusilla Gucci smentisce poi ogni collegamento legato a una storia d'amore con Damiano dei Maneskin: «Non lo conosco neanche. Conosco le canzoni dei Maneskin, e Damiano è un bel ragazzo. Io guardo l'interiorità più che l'esteriorità. Non ho idea da dove sia uscita questa storia. Io è un annetto, più o meno, che non sono fidanzata. Ne ho avuti, ora sono single. Ho avuto tre relazioni, tutte lunghe. Le relazioni di tre mesi non fanno per me, sono vintage, un po' démodé. Mi piacciono le storie vere. Il Visconte mi sta corteggiando? Poverino, qualcuno gli dica che va bene in amicizia, ma per il resto no. Non pensavo fosse possibile, dato la mia giovane età. Non voglio offendere nessuno, è interessante, ha un buon dialogo ma non lo avrei mai calcolato in tutta onestà».

Doppio due di picche dunque per Ferdinando Guglielmotti, dopo quello di Barbara D'Urso arriva anche quello di Drusilla Gucci.