Dua Lipa, pizza in volo sul suo jet privato: lo scatto con la margherita di Sorbillo è virale

Dua Lipa la star - cantante e compositrice britannica di etnia kosovaro-albanese - da 65 milioni di follower sceglie la pizza napoletana di Gino Sorbillo: prima di salire sul suo jet privato diretto a Londra la famosissima star Dua Lipa (ben 4 volte più seguita di Madonna su Instagram) si è recata in pizzeria da Gino Sorbillo per una classica Margherita della tradizione che ha mangiato in volo abbinandola allo Champagne. Impazziti i suoi seguaci non hanno potuto non notare la scelta partenopea della popstar di fama mondiale.