Due fratelli si scambiano lo stesso regalo di Natale da più di tre decenni e ogni anno se lo consegnano nel modo più creativo possibile

Due fratelli del New Hampshire, Stati Uniti, hanno adottato un'originale tradizione natalizia regalandosi la stessa scatola di caramelle ogni anno da ormai più di tre decenni.

Tutto è iniziato nel Natale 1987, quando Ryan Wasson ha voluto fare uno scherzo a suo fratello Eric e gli ha regalato dei dolci, sapendo che non erano di suo gradimento.

«Non li ho mangiati», ha detto Eric ai media locali. «Quindi l'anno successivo mi sono detto: penso che glielo restituirò. Non se lo ricorderà mai», ha raccontato. Tuttavia, Ryan ha riconosciuto la confezione e ha aspettato l'anno successivo per rispedirlo al mittente, creando una tradizione che continua ancora oggi.

Ogni anno i Wasson si sforzano di restituirsi questa confezione nel modo più creativo possibile. Ad esempio, in un'occasione i dolci sono stati presentati da un cameriere di ristorante su un vassoio d'argento, in un'altra occasione da un agente di polizia. Un anno sono stati persino cuciti in un orsacchiotto.

Nel 2021, Ryan si è rivolto a un gruppo Facebook in cerca di nuove proposte. Gli utenti hanno consigliato di inviarlo tramite alcuni cantanti di brani natalizi che cantavano una canzone sulle caramelle.