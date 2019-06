Sabato 8 Giugno 2019, 09:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIANO DI SORRENTO - Chi ha avuto la fortuna di incontrarla racconta di una donna particolarmente affascinante, non solo per il corpo mozzafiato e le curve prorompenti a dispetto dei 47 anni suonati, ma soprattutto per la spontaneità e il garbo. Anna Falchi ha dato prova di queste virtù per l'ennesima volta in penisola sorrentina, dove è stata ospite speciale di un evento. Senza disdegnare, ovviamente, qualche ora di relax nella terra da sempre buen retiro di migliaia di vip.A dare l'annuncio dell'arrivo in Costiera è stata la stessa modella, attrice e conduttrice televisiva con una storia pubblicata su Instagram: pochi secondi in cui la bella Anna ha immortalato il panorama mozzafiato, con le colline di Sorrento alle spalle e il Vesuvio all'orizzonte, di cui poteva godere dalla stanza dell'hotel che l'ha ospitata. Per la Falchi anche un incontro d'eccezione: a intercettarla in strada è stato Raffaele Pane, il devoto di Sant'Antonino sempre a caccia di foto-ricordo con vip e personaggi comuni. Appena ha avvistato la bionda italo-finlandese, l'"alfiere di Sant'Antonino", come Pane ama farsi chiamare, le ha donato una piccola immagine del patrono di Sorrento: un dono che la Falchi ha mostrato di gradire, "sfilandolo" a un assistente che lo aveva preso al suo posto e riponendolo in borsa con cura.L'incursione in Costiera di Anna, che poche settimane fa ha incantato il pubblico del web con una foto che la ritraeva seminuda per festeggiare la vittoria della Lazio (da sempre sua squadra del cuore) in Coppa Italia, è durata ben poco. La bionda 47enne è già andata via, ma non prima di essersi fatta immortalare - più bella e sexy che mai - sulla terrazza dell'hotel di cui è stata ospite: uno scatto che ha fatto immediatamente il giro del web, per la gioia dei tanti follower di Anna.