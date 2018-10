Lunedì 29 Ottobre 2018, 20:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È di Scafati il più bello d'Italia. Si chiama Gerardo Stanco, ha 24 anni e già l'8 settembre conquistò a Trani la fascia di Modello d'Italia 2018. Laureato in Scienze motorie all'università di Napoli, con una specializzazione in corso in Sport e Management, madre impiegata di banca e padre dirigente di Poste italiane, il 24enne scafatese è subentrato sul podio del più bello d'Italia allo squalificato Nicola Savarese, anche lui campano, accusato di gravi violazioni ed inadempienze contrattuali e, per questo motivo, espulso dalla competizione. E' stata la nota cantautrice Jo Squillo a svelare il nome del nuovo re della bellezza made in Italy pubblicando un video sui canali social del concorso, promosso ed organizzato dalla Claudio Marastoni Communication. Sguardo magnetico ed accattivante, carattere determinato, tifoso del Milan ma estimatore di Cristiano Ronaldo, Gerardo Stanco vanta anche un passato da calciatore nel campionato di Eccellenza. Idolo delle ragazzine, gettonatissimo sui social, il nuovo mister Italia ha le idee ben chiare sul suo futuro e sogna di sfondare, un giorno, nel mondo dello spettacolo o della televisione.