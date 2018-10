Litiga con la fidanzata e per dispetto la mette in vendita su eBay, poi arriva l'offerta choc

Domenica 7 Ottobre 2018, 11:06 - Ultimo aggiornamento: 07-10-2018 15:19

Quando si dice «chi la fa, l'aspetti». Un ragazzo, dopo aver discusso con la fidanzata in un negozio, ha deciso di vendicarsi in un modo davvero bizzarro. L'uomo ha messo in vendita la giovane sudescrivendola in un modo poco galante, quasi fosse un'automobile usata: «Fa un rumore l. Non ha nessun danno serio, ma da vicino ti accorgi che è usata». Ma il fidanzato dispettoso non avrebbe mai immaginato che per la fidanzata da lui criticata sarebbe arrivata un'offerta choc.La vicenda si è svolta nel Regno Unito. Come riporta Metro.co.uk , Dale Leeks, questo il nome del ragazzo, dopo qualche ora dall'annuncio ha iniziato a ricevere una valanga di offerte. E una era davvero incradibile, quasi. Fortunatamente, Kelly Greaves, la fidanzata, non si è offesa per il brutto tiro di Dale. Al contrario, quando sono iniziate a piovere offerte, ha riso insieme a lui. In 24 ore l'annuncio è stato visualizzato 81mila volte e sono arrivate 100 offerte. Tra cui quella da 80mila euro.«Non avrei mai pensato che qualcuno avrebbe risposto al mio annuncio - spiega Dale - ero a cena con la mia fidanzata e continuavo a ricevere offerte da tutto il mondo». Il fidanzato burlone ovviamente non ha incassato il denaro offerto, perché su eBay è proibito vendere parti umane e. Ma Kelly gli ha chiesto ironica: «Ti saresti offeso se qualcuno mi avesse comprato?». Chissà.