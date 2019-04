Ecco il biliardino più caro al mondo: «Pagato 80mila euro, tasse escluse»

Giovedì 11 Aprile 2019, 17:42 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2019 19:00

Un biliardino decisamente pregiato: è costato 80mila euro (tasse escluse) ed è unico nel suo genere, sia per quanto riguarda i materiali, sia per quanto riguarda la particolarità dei dettagli. A realizzarlo è stato uno scultore francese, Stephane Cipre, per la Play It Art, un'azienda fondata dal calciatore belga del PSG, Thomas Meunier, e dall'agente Jacques Lichtenstein.Meunier e il suo agente, da qualche tempo, sono diventati imprenditori dopo aver fondato l'azienda, che ha come mission la fusione tra calcio e arte. Anche per questo motivo, la Play It Art ha commissionato all'artista francese la realizzazione di un biliardino unico al mondo. Dimenticate pure i prodotti in serie realizzati per i bar e le sale giochi, perché qui siamo di fronte ad un vero e proprio capolavoro, esposto a Bruxelles alla fine di marzo e venduto pochi giorni dopo ad una cifra tutt'altro che irrisoria.Il costo superiore a 80mila euro è presto spiegato: realizzato in metallo, il biliardino ha la superficie del terreno di gioco in cuoio e una serie di dettagli che lo rendono davvero unico. L'opera di Stephane Cipre, infatti, è chiaramente ispirata ai più grandi stadi d'Europa, con tanto di sponsor incisi nel metallo. Ad arricchire ulteriormente il pregiato biliardino, poi, ci sono i giocatori, realizzati in modo molto particolare: su ognuno, infatti, c'è inciso il nome di tante leggende del calcio del passato e di oggi. Tra i tanti nomi che è possibile trovare in questo particolare biliardino, infatti, compare solo il meglio della storia del calcio: Johann Cruyff, Alfredo Di Stefano, Lev Yashin, Franz Beckenbauer, Zinedine Zidane, Ronaldo, Paolo Maldini, Marcos Cafu, Gianluigi Buffon, Franco Baresi, Fabio Cannavaro, Sergio Ramos. Niente male, no?L'opera di Stephane Cipre era stata presentata a Bruxelles, presso la Maison Degand, sede di un negozio di alta moda maschile. Sei giorni dopo, il biliardino aveva già trovato un facoltoso acquirente e ora l'artista si prepara a realizzarne altri, tra cui uno che commemora la Coppa del Mondo 2010, vinta dalla Spagna in finale con l'Olanda, col gol di Iniesta ai supplementari. Lo riporta anche 20minutos.es . Il biliardino, che sarà realizzato in soli tre esemplari, porterà i nomi dei 22 titolari scesi in campo nella finalissima del Mondiale sudafricano. I prezzi ovviamente sono proibitivi, ma i collezionisti più abbienti difficilmente se lo faranno scappare...