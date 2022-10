«Ed è gol», la parabola del calcio raccontata attraverso le telecronache di Bruno Pizzul

«Albertini, pallonetto per Roby Baggio. Tirooo… E palla fuori di un niente», esclama il telecronista mentre gli spettatori italiani, inchiodati davanti all’azione, vorrebbero che la sua voce mutasse il corso degli eventi. Il momento in cui da lì riprende il volo, sfiorando il palo della porta francese, è un istante che si dilata. Come la vocale finale della parola «tiro», pronunciata dalla voce di Bruno Pizzul. Quella o che sembra perdersi a fondocampo coglie proprio il senso dell’inafferrabile. Nel silenzio dei tifosi azzurri che assistono al quarto di finale nel 1998, c’è quasi il desiderio di spingere il pallone in rete con la forza del pensiero.

Pizzul è stato senz'altro la voce tv più iconica del calcio italiano, con il suo stile pacato ma empatico e il suo lessico ricercato ma fruibile a tutti. A esplorare e raccontare la forza comunicativa di sostantivi, avverbi e interiezioni del popolare giornalista friulano, dalla finale della Coppa dei Campioni all'Olimpico nel 1983 ai Mondiali di calcio del 2002, da Grobbelaar a Ahn, è 'Ed è gol' (Urbone Publishing, 235 pp., prezzo 16 euro), saggio semiserio con focus sul linguaggio.

I due autori, Giuseppe Malaspina e Antonino Palumbo, entrambi giornalisti professionisti, articolano il lavoro attraverso una successione cronologica di partite: 11 i capitoli relativi a sfide disputate da squadre di club italiane, altri 11 riguardano match della Nazionale; ognuno ha per titolo una parola o un'espressione usate da Pizzul nella telecronaca. A completare il testo, arricchito dalla prefazione del giornalista Furio Zara, un’intervista inedita a Bruno Pizzul e due capitoli scritti in chiave più personale, intorno alla figura dello storico telecronista. Dal potere magnetico di riunire persone diverse davanti a un televisore, fino alla capacità di scandire come un metronomo le stagioni della vita che passano, semplicemente narrando un gioco. È la parabola della palla calciata da Demetrio Albertini casca docile sul piede destro di Roberto Baggio che va oltre la cronaca. «Quando Pizzul diceva 'Tutto molto bello' – ragiona Zara nella prefazione - eravamo capaci di misurare la vita con un’innocenza che – accidenti! – non abbiamo più avuto. Eravamo giovani, il futuro sembrava che non dovesse finire mai. Il prezioso lavoro fatto da Giuseppe Malaspina e Antonino Palumbo custodisce il valore della ricerca storica e restituisce in filigrana al lettore il piacere di ritrovare una certa idea di mondo».