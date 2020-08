Edin Dzeko in vacanza a Sorrento con la famiglia: selfie e autografi per i tifosi

Mentre decide il proprio futuro Edin Dzeko, capitano e bomber della Roma, trascorre le vacanze a Sorrento. Il cannoniere giallorosso è in Costiera con la famiglia ospite dell'hotel Bellevue Syrene. Questa mattina per l'attaccante sveglia presto ed allenamento in piazza della Vittoria prima di spostarsi con moglie e figli al seguito in piazza Tasso per la colazione al Bar Fauno.



Dzeko è stato subito riconosciuto dagli appassionati di calcio quando ha raggiunto il centro di Sorrento e non si è sottratto ai selfie ed alla firma di autografi, anche per quanti non sono tifosi della Roma. A tale proposito non è escluso il divozio tra il cannoniere bosniaco e la squadra capitolina mentre in queste ore si fa strada l'ipotesi di un suo passaggio alla Juventus.