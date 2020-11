«El Diez», dall'Australia l'omaggio in musica di un napoletano a Maradona

Dall’Australia l’omaggio in musica a Maradona: autore è Alessandro Stellano, bassista e polistrumentista napoletano trapiantato a Melbourne, che ha scritto un brano “El Diez”, dedicato al Pibe de oro. Ad accompagnare il testo un video fatto di illustrazioni realizzate dall’artista australiana Hayley Hegan che raccontano per immagini l’amore della città di Napoli per il campione argentino.

Il video su Maradona

Un atto d'amore, la colonna sonora di una passione che supera l'umano, nata in un luogo dove sacro e profano si mischiano e confondono, per un eroe semi divino, geniale e indimenticabile. A quasi un mese dal compleanno del più grande calciatore di tutti i tempi, Stellano gli rende omaggio con un brano dal titolo eloquente dedicato a colui che a Napoli sarà sempre l'unico titolato a incarnare il numero riservato ai fuoriclasse. Un tributo in musica a chi, nelle intenzioni del bassista, ha saputo interpretare gli umori più viscerali della gente di Partenope. In “El Diez” si uniscono jazz, ritmi latini, retaggi etnici e sopra ogni cosaun amore sconfinato per l'uomo venuto da un sobborgo di Buenos Aires e che pur con le sue contraddizioni e miserie, ha saputo farsi simbolo di quella Napoli eroica e poetica che, per l'autore, resterà sempre la casa del cuore. Il singolo è il secondo (il primo era “Dali”) della serie che anticipa l'album di Stellato, in uscita l'11 dicembre su tutte le piattaforme digitali per le label Blue Mama Records / Native Division Records.

