Elena Santarelli, la foto con il Papa e il figlio Giacomo: «Non ho mai perso la fede»

Questo è un vecchio selfie del giugno 2017, l’ho ritrovato questa mattina mentre pulivo le foto. La vita, spesso, ci pone dinanzi a delle prove complesse e inaspettate. Sono sfide cruente e dolorose, che ci inducono a riflettere sul senso e sui limiti del nostro percorso esistenziale

Molti mi chiedono se ho perso la fede - scrive la Santarelli - la risposta è NO. Anzi è aumentata, non mi sono mai sentita sola

. Elena oltre ad essere tornata in tv sull Rai è diventata anche testimonial importante per la Onlus Heal, che si occupa di neuroncologia pediatrica insieme al Bambino Gesù di Roma che ha in cura suo figlio.

Venerdì 29 Marzo 2019, 09:30 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2019 09:52

