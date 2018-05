Elena Santarelli e la malattia del figlio, il post di Alba Parietti commuove il web: «Io non ho un Dio, ma pregherò per te»

Mercoledì 30 Maggio 2018, 19:04 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 20:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La storia die la sua battaglia al fianco delmalato diha commosso i fan e non solo. Sono tanti i volti dello spettacolo che hanno dedicato alla showgirl un messaggio d'affetto. Tra questi, Alba Parietti che ha rivolto alla moglie di Bernardo Corradi parole toccanti.Alba posta su Instagram una tenera foto di Elena con Giacomo e commenta così: «e con tutto il cuore... Per te e per tutte le madri coraggiose che diventano grandi, immense per i loro figli. Tutto il mio bene le mie preghiere e il mio affetto».Le dolci parole fanno il giro del web. I follower fanno il tifo per il piccoloe per la sua