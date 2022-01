Elena Santarelli, su Instagram le foto dei rifiuti a Roma: «Topi e gabbiani si fanno i selfie con voi»

Sporcizia per le strade di Roma? Elena Santarelli non ci sta. La showgirl ha pubblicato delle storie su Instagram dove riprende cassonetti stracolmi di immondizia, anche erroneamente gettata nei contenitori dei rifiuti, e accumuli di roba. Taggando il comune scrive: «Venite pure a visitare Roma...così pulita.. i topi e i gabbiani fanno selfie con voi» alludendo ai milioni di turisti che quotidianamente visitano la Capitale.

Nella seconda storia, invece addita i cittadini che gettano tappeti in cassonetti non idonei a quei rifiuti: «Il resto si sa.. non cambia la musica. A te cittadino che butti il tappeto li... senza parole!».