Sembra ieri che Elenoire Casalegno debuttava alla conduzione del Festivalbar appena ventenne e invece è già passato un quarto di secolo, ma da allora la modella di origini torinesi non ha perso un briciolo della sua avvenenza.

Elenoire Casalegno, 46 anni e un fisico da urlo: la foto invidiabile in bikini

A 46 anni l'ex fiamma di Vittorio Sgarbi, ora alla co-conduzione di 'Msc Crociere – Il Viaggio della Musica' insieme a Nicolò De Devitiis, è già pronta per i bagni di sole e nell'ultima foto pubblicata sul suo profilo sfoggia un fisico da urlo.

«Credevo che fosse già estate… Ho sbagliato stagione» scrive Elenoire Casalegno accanto a una sua foto in bikini. Gambe incrociate, occhiali da sole, pelle già abbronzatissima e in lontananza una striscia di mare: ha tutta l'aria di essere un nostalgico ricordo dello scorso anno, ma potrebbe anche trattarsi di uno scatto rubato in qualche località esotica da sogno.

A pochi minuti dalla pubblicazione, la foto fa incetta di like: merito del fisico scolpito di Elenoire, che mostra un corpo tonico e addominali scolpiti da vera cultrice della palestra. Un inno alla giovinezza, che sembra non abbandonarla mai. Che dire, prova costume superata.