Eleonora Daniele mamma, le prime foto della figlia Carlotta

Eleonora Daniele presenta la figlia Carlotta. Lo scorso 25 maggio la conduttrice, rimasta al timone di “Storie italiane” fino all’ultimo momento utile, ha dato alla luce la sua primogenita e ora, con i primi scatti concessi, la presenta ai suoi fan.



Le foto sono pubblicate da “DiPiù” ma Carlotta era già stata “battezzata” sui social. Nel suo primo risveglio da mamma, Eleonora aveva pubblicando un'immagine in cui la manina di Carlotta è stretta attorno al suo dito “Eccoti qui amore mio – aveva scritto nella didascalia - E’ bello guardarti negli occhi e stringerti sul cuore. La nostra piccola Carlotta. Sei nata ieri alle 20,15, desiderosa di venire al mondo. Di ben più di 4 kg ! La più grande emozione della mia vita . Grazie a tutti voi per i meravigliosi messaggi di affetto che ho ricevuto❤️”.



La figlia, come ha raccontato Eleonora alla rivista, è nata con qualche giorno di anticipo: “Negli ultimi giorni era incanalata bene – ha fatto sapere in un’intervista a “DiPiù” - avrei potuto fare il parto naturale, ma con l’ecografia dell’ultima visita il mio ginecologo ha visto che si era girata… (…) Sarebbe dovuta nascere attorno al 4 giugno. Il parto cesareo, però, si fa sempre circa una settimana prima. E’ nata di oltre quattro chili. Se fossi arrivata al 4 giugno probabilmente sarebbe pesata anche cinque! La allatto Carlotta perché il latte materno ha tanti anticorpi. Per fortuna io ho tanto latte”.



Ultimo aggiornamento: 15:55

