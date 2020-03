Eleonora Daniele incinta, al lavoro con l’emergenza coronavirus: «Ecco perché continuo»

Eleonora Daniele è incinta e aveva già annunciato che sarebbe stata al timone della sua trasmissione, “Storie italiane" su RaiUno, al più a lungo possibile. Con l’emergenza coronavirus però in parecchi le hanno chiesto il motivo di questa scelta.



La conduttrice ha fatto sapere di non avere particolari problemi: “Mi scrivono in tanti, si preoccupano per le mie condizioni di salute ma li rassicuro – ha raccontato in un’intervista a “L’avvenire” - è provato che, in caso di virus, non c’è trasmissione verticale da mamma a figlio. E poi la Rai ha approntato tutte le misure di sicurezza necessarie. Ormai sono isolata, nel lavoro e nella vita 8…) Questo è il mio mestiere, la mia passione: come giornalista, avverto ancora di più l’importanza di adempiere al mio dovere di fare servizio pubblico”.



In tv sorride, ma è preoccupata per quanto sta succedendo: “Non nascondo che sono preoccupata, mia madre è a Padova e il Veneto, la mia terra, è la seconda regione più colpita dal Coronavirus. Mia sorella lavora lì, in ospedale, ed è in prima linea come tanti medici che stanno facendo di tutto per salvare le tante persone che vengono ricoverate”.



