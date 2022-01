Elettra Lamborghini sul social col nuovo look, il commento dei followers: «Paurosi!»

Elettra Lamborghini mostra su Instagram il nuovo taglio di capelli, ma i fan notano altro. L’influencer, ereditiera ed ex opinionista dell’Isola dei Famosi ha mostrato sul social il suo nuovo look, ma non è solo per quello ha ricevuto i complimenti da parte dei follower...

Elettra Lamborghini mostra fiera sul social il suo nuovo look. L'influencer ha postato due foto che la vedono sul letto con la rinnovata chioma, un reggiseno e dei pantaloni, seguite della didascalia: «Ho tagliato i capelli!». Subito dopo la condivisone sono naturalmente piovuti like di apprezzamento da parte dei follower e i complimenti per la scelta azzeccata dell’hair stylist, anche se alcuni fan si sono concentrati su un altro particolare.

Ad attrirare la loro attenzione infatti sono stati infatti gli addominali che sfoggia Elettra, ben in vista e definiti: «Ma che addominali hai - nota un utente - hai più addominali tu che un palestrato medio … Che gnocc* top!”, oppure «prestami quegli addominali amo!» seguito da «Addominali paurosi!».

A vincere sul nuovo look e la pancia piatta però sono sempre le forme da maggiorata dell’influencer, messe in mostra dal reggiseno che indossa: «Si – sottolinea ironicamente un fan - perché ti guardano i capelli....».