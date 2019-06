Eliana Michelazzo scherza con i followers: «Stephen Weiler? È bellissimo, speriamo che si lasci»

Martedì 18 Giugno 2019, 17:45 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2019 19:49

«Ragazzi è bellissimo, mi piace, purtroppo è fidanzato. Speriamo che si lasci, ditegli di lasciarsi». A parlare, durante la diretta con i followers su Instagram, è Eliana Michelazzo, l'ex agente di Pamela Prati finita nello scandalo del Mark Caltagirone gate. La donna parla di Stephan Weiler, il modello svizzero le cui foto sono state usate per creare il finto profilo di Simone Coppi, suo pseudo marito per 10 anni. Ammette di avere un debole per lui, ma di non avere speranze.«È bello come il sole, ma purtroppo c'ha la fidanzata. Fate l'appello e ditegli che si deve lasciare... cNo, dai non si dicono queste cose, sono relazioni personali e non devo intromettermi. Niente, non c’è trippa per gatti. Inutile che mi chiedete sempre di lui. Per me è bello come il sole. Io mi sono innamorata di lui anche perché è bello, però basta, devo dimenticarmelo, è fidanzato», continua la Michelazzo nel live.Eliana ha conosciuto Stephen durante il programma “Live non è la D'Urso” e gli ha spiegato di aver creduto per tanti anni di essere legata a lui. Il modello svizzero ha annunciato provvedimenti in sede giudiziaria, ma il colpo di fulmine era già scattato. Subito dopo l'incontro, Eliana ha pubblicato un lungo post sulla sua pagina: ​«Finalmente ti ho guardato negli occhi. Ho capito che avevo di fronte una persona spaventata e che si è trovata in questa storia senza aver fatto nulla. Ho aspettato un tuo abbraccio per tanti anni... ma sapevo che non lo potevo fare... perché esiste il rispetto... era tutto nella mia testa, ma la cosa che mi rende più felice è che tu e la tua manager avete visto tutta la mia storia, avete visto le foto che in questi anni sono state inviate a me... Un grazie speciale a Barbara D'Urso che mi ha dato la possibilità di vederlo. Il mio pianto era di dolore, di un dolore incolmabile e profondo e solo chi lo vive può sapere».