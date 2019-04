Elisa Isoardi, nei guai lo stalker che la tormentava: «Un incubo durato 10 anni»

Giovedì 18 Aprile 2019, 08:42 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2019 14:18

L'ha pedinata e tormentata per dieci anni: appostamenti sotto casa, regali costosi, anelli di fidanzamento e lettere deliranti. Un corteggiamento non gradito e inquietante che ha letteralmente terrorizzato Elisa Isoardi, la conduttrice tv ex fidanzata del vicepremier. Ora, lo stalker della presentatrice rischia di finire sotto processo. Il pm Vittorio Pilla ha chiuso le indagini a suo carico con l'accusa di atti persecutori e il passo successivo della procura potrebbe essere una richiesta di rinvio a giudizio. Nelle scorse settimane la Isoardi è stata ascoltata dagli inquirenti e ha ricostruito le tappe dell'incubo, iniziato nel 2008 e finito il 18 dicembre, quando la procura ha notificato all'indagato il divieto di avvicinamento alla conduttrice. L'indagato è un sessantottenne napoletano.LA DENUNCIALa Isoardi ha deciso di denunciarlo il 5 novembre scorso, dopo che l'uomo, per l'ennesima volta, si era presentato ai cancelli degli studi televisivi in attesa che lei uscisse. «Nel 2008 ho ricevuto presso la redazione di Uno Mattina a Saxa Rubra dei plichi contenenti lettere con equazioni matematiche e astrologiche che avrebbero dovuto dimostrare la necessità che io e quel signore cominciassimo una relazione ha denunciato la conduttrice de La Prova del Cuoco - Poi, dopo aver cambiato sede della redazione, quest'uomo ha cominciato a seguirmi insistentemente e ha aumentato la frequenza della corrispondenza». La Isoardi, spaventata, aveva anche assunto una guardia del corpo. Ma il corteggiamento era diventato sempre più pressante: l'indagato sembrava conoscere tutti i suoi spostamenti.I REGALILo scorso 4 ottobre, per esempio, la presentatrice stava facendo shopping in un negozio a Napoli. Lui si era presentato alla cassa sostenendo di essere il fidanzato della Isoardi, aveva detto di volerle dare un regalo. Poco tempo dopo, negli studi de La Prova del Cuoco era arrivato un pacco sospetto, indirizzato alla conduttrice. Erano addirittura intervenuti gli artificieri. Quando gli agenti avevano aperto la confezione, avevano trovato un anello di fidanzamento di grande valore, accompagnato da un biglietto d'amore firmato dal sessantottenne.