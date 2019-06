Elisa Isoardi: «Roma sembra Jurassic Park: i gabbiani sono condor»

Un'altra cittadina famosa che si uniscesul degrado di Roma. Se poi la vip in questione è anche l'ex fidanzata del ministro dell'Interno la denuncia assume contorni ancora più interessanti. Elisa Isoardi , la bella conduttrice Rai, si sfoga con l'AdnKronos della situazione in cui versa Roma e prende di mira un tema particolarmente caro ai romani: la presenza dei gabbiani in città, diventata negli ultimi tempi, a dir poco ingombrante. Un'invasione che qualche tempo fa aveva infastidito anche il suo ex Matteo che sui social faceva appello al Comune:

I gabbiani di Roma sono dei mostri! Il Comune tolga l'immondizia, non se ne può più

Elisa sembra essere d'accordo: «Ho preparato la colazione al mio cagnolino Zenit che mangia carne tritata e per farla raffreddare l'ho messa sul davanzale fuori dalla finestra - racconta - Stamattina mi sono accorta che il gabbiano mi aveva finito tutta la pappa di Zenit. Se i gabbiani sono arrivati ad essere così spaventosi ed enormi vuol dire che di cibo in città, tra i rifiuti, ce n'è!». «Mi sembrava di essere a "Jurassic Park" dove gli attacchi arrivano sia dal cielo che dalla terra -scherza la Isoardi- con questi gabbiani-Condor che sono anche abbastanza volenti ! A volte ho persino paura che mi mangino pure Zenit».Il numero dei gabbiani a Roma è raddoppiato: ogni giorno - raccontano dalla Lipu - riceviamo dalle 100 alle 200 chiamate al giorno per richiesta di assistenza per questi uccelli attratti dalla grande quantità di immondizia riversata in strada e testimoniata ogni giorno dalle denunce di cittadini in moltissimi quartieri di Roma: da nord a sud. La Capitale insomma è sempre più bestiale, dopo topi e cinghiali arrivano pure i gabbiani. Anche da voi è cosi?