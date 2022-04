Elisa Maino e i pericoli del successo a 15 anni: «Mi hanno detto che avevo le caviglie gonfie e da lì ho smesso di mangiare»

Raggiungere la popolarità a 15 anni può rappresentare anche un pericolo. Lo sa bene Elisa Maino, che fin da adolescente ha dovuto fare i conti con la propria immagine e la presunta perfezione richiesta alle modelle durante i casting.

Leggi anche > La Pupa e il Secchione, arriva Luca Onestini: ma Soleil lo snobba. Ecco cos'ha fatto

Elisa Maino e i pericoli del successo

«Un giorno, dopo uno shooting fotografico, una persona mi disse: ‘Non vai bene, hai le caviglie gonfie’. Da lì mi si bloccò tutto. Smisi di mangiare. O meglio, per tre mesi mi nutrii soltanto con mele e acqua. Persi un sacco di chili. Arrivai al limite» ha raccontato la giovane influencer durante la terza puntata di One More Time, il podcast ideato e condotto da Luca Casadei.

«Da lì ho capito: le parole di quelli che non ti vogliono bene contano meno di zero. Ho ricominciato a mangiare bene e ad avere uno stile di vita sano ed equilibrato. Il punto non è essere magri, ma essere tranquilli col proprio corpo».

Elisa Maino ha parlato poi del problema dell'acne che l'ha afflitta quando era al liceo, contribuendo alla sua insicurezza. «Mi vergognavo di mostrarmi alle persone. Per un anno sono stata chiusa in casa, se non per andare a scuola. E quando uscivo, indossavo cappelli o sciarpe per coprirmi il viso. Sui social qualcuno mi diceva che sembravo un Magnum ricoperto di noccioline. Da lì sono stata molto male e ho scoperto un grandissimo rapporto con i miei genitori. Ho iniziato a fare delle cure dermatologiche».

La giovanissima showgirl ha anche ammesso di non essere pronta al 100% a parlarne e, umilmente, ha affermato: «Non voglio passare come vittima, non mi piace. Non ne sono uscita perché sono stata forte: ne sono uscita perché l’acne mi è passata. Quindi non posso insegnare molto agli altri».

Chi è Elisa Maino

Classe 2003, Elisa Maino è nata a Rovereto. A 15 anni è sbarcata sui social dove ha riscosso un successo straordinario, conquistando oltre un milione i follower. Nel 2017 è stata la prima italiana a superare 1 milione di follower su Musical.ly, social dedicato alla condivisione di brevi video musicali, antesignano di TikTok. Attualmente è tra le tiktoker più famose in Italia, ma il suo sogno resta quello di iscriversi a Medicina. «È sempre stato il mio grande sogno. Vorrei avere due vite, fare Medicina e continuare a fare quello che sto facendo, creare il mio brand. Ma bisogna darsi delle priorità. Magari riuscirò a fare entrambi, chissà». Intanto prosegue le sue collaborazioni con alcuni famosi brand di moda e beauty.