Ivan Cottini danza con la figlia, il messaggio commosso di Elisa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Elisa Toffoli si commuove per la performance a Ballando con le Stelle di Ivan Cottini, il modello e ballerino che lotta contro la forma più aggressiva di sclerosi multipla. Primo malato di SM al mondo a ballare e Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, Ivan prende a calci la malattia con la danza.Ospite speciale dell'ultima puntata di Ballando Con le Stelle, con una esibizione sulle note della canzone di Elisa viene sorpreso proprio da un video messaggio dell'artista triestina durante una serata al teatro di Urbino per un evento dal nomeorganizzato dal comune con il coinvolgimento di artisti diversamente abili.Cottini ha stupito il pubblico con un'esibizione realizzata in concomitanza della giornata sulla disabilità durante la quale è avvenuto un fuori programma con l'intervento della piccola Viola ingelosita dal fatto che il padre ballasse con Bianca sua partner di danza. «Dopo 5 anni di danza questi sono stati - ha commentato Cottini - i 10 secondi più belli mai vissuti. Mi hanno ridato forza e sorriso dopo momenti difficili»-Ivan ha anche manifestato la sua vicinanza a Fedez, attanagliato dal terrore della sclerosi multipla, e lo ha invitato a non temere e a trovare in Leone la sua cura.