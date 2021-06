Elisabetta Canalis pronta a tornare in Italia per condurre uno show tutto suo in tv. Dopo anni di vita a Los Angeles insieme al marito Brian Perri la showgirl sarda potrebbe aver deciso di rientrare in patria per qualcosa in più di una vacanza. Almeno secondo quanto riporta Novella2000, che ne decreta il ritorno in tv al timone di Vite da copertina, su Tv8.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati