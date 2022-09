Regina Elisabetta morta, Meghan Markle dov'è? Perchè la duchessa di Sussex non è a Balmoral

Kate Middleton a casa con i figli. E Meghan Markle? Il nipote ribelle Harry alla fine è andato da solo, senza la moglie Meghan, al capezzale della regina Elisabetta al castello di Balmoral. La decisione ha sollevato subito le indiscrezioni sul fatto che la consorte del principe avrebbe potuto essere di troppo, dopo le fibrillazioni del recente passato, e attirare su di sé un'attenzione eccessiva in un momento in cui attorno a Sua Maestà si sono raccolti solo i consanguinei più stretti, salvo l'eccezione della moglie di Edoardo, molto vicina personalmente alla sovrana negli ultimi anni. Anche Kate non ha seguito il marito, il principe William, ma nel caso dei duchi di Sussex c'è un trascorso all'interno della famiglia reale, segnato dallo storico strappo di due anni fa col trasferimento negli Usa, che non può passare inosservato. Il destino ha voluto che non fossero dall'altra parte dell'Oceano, fatto che avrebbe reso ben più lungo e difficoltoso il trasferimento nel Regno.

Harry e Meghan si trovano infatti da qualche giorno in Inghilterra e hanno partecipato ad alcuni eventi anche all'estero per le loro attività di testimonial e patron. Oggi, dopo aver ricevuto le notizie da Balmoral, hanno cancellato la partecipazione alla consegna dei premi dell'associazione WellChild ed Harry è partito per la Scozia. La precedente visita in Gran Bretagna risaliva a giugno, in occasione del Giubileo di Platino della regina. Il loro ritorno, che fra l'altro non prevedeva incontri con la sovrana, non è certo avvenuto sotto i migliori auspici. Questo per l'intervista polemica concessa dalla duchessa a 'The Cut', supplemento femminile del magazine americano 'New York' (e rimbalzata rumorosamente sui media d'oltre Manica), nella quale aveva riproposto più di qualche recriminazione verso i Windsor.

Fa molto riflettere in questi momenti di grande apprensione per Elisabetta la frase pronunciata da Meghan: «Perdonare è molto importante, ma ci serve un grande sforzo». Inoltre la duchessa aveva gettato altra benzina sul fuoco nel rapporto tra Harry e il padre Carlo, per poi rettificare tramite la sua portavoce ma provocando comunque la reazione preoccupata dell'erede al trono, che aveva rassicurato sul suo amore indistinto per entrambe i figli. Andando senza la moglie al capezzale della nonna, Harry ha voluto sicuramente tentare di sanare i rapporti, almeno fra i due, prima che fosse troppo tardi. Il principe aveva mancato un appuntamento molto importante per la regina: la messa all'Abbazia di Westminster per il primo anniversario della morte del principe Filippo. Questa volta non è andata così.