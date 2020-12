Da Ellen a Elliot Page, nuovo outing dell'attrice di Juno e Umbrella Academy: «Consideratemi un trans»

Ellen Page di «Juno» fa outing come transgender. «D'ora in poi chiamatemi Elliot», ha detto l'attrice candidata agli Oscar nel 2008. Page ha 33 anni e sei anni fa aveva annunciato di essere gay. Ha detto ora, in un lungo post sui suoi profili social, di considerarsi un trans «non binario», vale a dire né uomo né donna, ma che d'ora in poi userà come pronomi he/they, lui e loro. «Mi sento fortunata di potervelo dire. Di essere qui. Di essere arrivata a questo punto della mia vita», ha detto l'ex ragazzina protagonista del pluripremiato film indipendente di Jason Reitman su una sedicenne rimasta incinta che decide di non abortire ma dare il bambino in affidamento. Elliot ha quindi espresso la sua «estrema gratitudine per le persone che l'hanno appoggiato durante questo viaggio».

Non posso cominciare a esprimere come è straordinario amare finalmente la persona che sono. Sposato da due anni con la ballerina e coreografa Emma Porter, e protagonista tra l'altro di film con Inception e X-Men: Days of Future Past e più di recente in Umbrella Academy di Netflix, Page ha ammesso di essere stato spaventato alla prospettiva del suo secondo outing, assai più difficile del primo a causa dell'odio, gli scherzi e la violenza di cui sono soggetti i trans. Ha ringraziato quindi la comunità trans per il coraggio e l'incessante lavoro per rendere il mondo un posto più inclusivo e compassionevole, attaccando allo stesso tempo i leader politici che lavorano per criminalizzare la sanità per i trans: gente - ha aggiunto - che ha le mani sporche di sangue.

Prima dell'annuncio di oggi, Page è stata una delle attrici gay di più alto profilo a Hollywood. L'annuncio della transizione di genere ammette Elliot in un piccolo club di star trans che includono Laverne Cox, Trace Lysette, Brian Michael Smith e il creatore di Transparent Joey Soloway.

Ultimo aggiornamento: 20:55

