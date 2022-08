Elon Musk: «Ho perso 9 kg con la dieta del digiuno intermittente». Ecco di cosa si tratta

Dimagrire con la dieta del "digiuno intermittente": è l'ultima del miliardario Elon Musk, che sul suo profilo Twitter afferma di aver «perso 9 chili» grazie al «digiuno intermittente». Ai suoi follower su Twitter, il patron di Tesla dice: «Su consiglio di un buon amico ha fatto il digiuno intermittente e mi sento più in salute».

Negli ultimi mesi Musk aveva fatto ironia su se stesso dopo che una foto, a bordo dello yacht di un amico, lo mostrava un po' appesantito. Ammettendo di aver usato anche qualche peso, Musk spiega di aver usato, per i suoi digiuni, la app 'Zero Fasting Health'.

On advice of a good friend, I’ve been fasting periodically & feel healthier — Elon Musk (@elonmusk) August 28, 2022

Il digiuno intermittente è un sistema totalmente opposto a quelli normalmente usati nelle diete, e non esattamente consigliato dai nutrizionisti. Il sistema più inflazionato è quello del 16/8, dove ci sono 16 ore di digiuno e 8 ore in cui vengono consumati 2 o 3 pasti: il principio cardine consiste nel creare una finestra di tempo di digiuno di una durata tale da incidere sul bilancio caolorico complessivo e sul metabolismo ormonale, spiega il sito mypersonaltrainer.it.

Per fare un esempio, la dieta si divide in tre pasti giornalieri e una seduta di allenamento, con una finestra di 16 ore di digiuno. Si comincia dalla colazione con proteine e carboidrati a medio-basso indice glicemico, per poi fare una colazione completa, una seduta di allenamento e poi, come terzo pasto, un pranzo completo da svolgere subito dopo l'allenamento. La finestra di digiuno va poi dalla fine del pranzo fino alla mattina seguente.