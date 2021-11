Elon Musk, problemi di smart working: la tenera irruzione del figlio durante il collegamento

Ebbene sì, anche i multimiliardari possono avere problemi "logistici" durante lo smart working. A darne prova è Elon Musk, o meglio suo figlio, X AE A-Xii, che si reso protagonista di una tenera irruzione durante una videochiamata per la presentazione di un veicolo spaziale.

Elon Musk, il figlio in collegamento

Il fondatore di SpaceX lo scorso mercoledì ha tenuto una presentazione virtuale in compagnia di suo figlio di 18 mesi, X AE A-Xii, seduto sulle ginocchia di papà Elon. Musk ha condiviso un aggiornamento su Starship, un veicolo spaziale completamente riutilizzabile, ma è stato il bambino X a rubare la scena. Un sonoro "Ciao!" e poi rumori balbettanti con le braccia al cielo.

Tesla, JPMorgan le fa causa per 162 milioni per i vecchi tweet di Musk. I cinguettii del 2018 sui fondi per il deslisting

La mamma di Baby X è la musicista canadese 33enne Grimes che, come ammesso da Musk, ha avuto un ruolo più pratico durante i primi mesi del piccolo. «Beh, i bambini sono solo macchine per mangiare e fare la cacca, sai? In questo momento non c'è molto che io possa fare», aveva detto Musk al New York Times. Grimes ha un ruolo molto più importante del mio in questo momento».«Quando il bambino crescerà, ci sarà più di un ruolo per me», ha aggiunto.

Elon Musk and Grimes' son X AE A-Xii makes a rare and adorable appearance during dad's Zoom presentation https://t.co/kfjACaV6Yf — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 21, 2021

Musk ha altri 5 figli oltre a Baby X (così viene chiamato da mamam e papà). Il primo figlio del mutimiliardario è morto tragicamente di SIDS a 10 settimane nel 2002. «Penso solo di fare quello che ho fatto con gli altri miei figli», ha detto Musk. «Se ho un viaggio per Tesla in Cina, ad esempio, porterò i bambini con me e andremo a vedere la Grande Muraglia o abbiamo preso il treno proiettile da Pechino a Xian e abbiamo visto i guerrieri di terracotta».

A settembre, Musk ha confermato la sua separazione da Grimes dopo tre anni insieme. «Siamo semi-separati ma ci amiamo ancora, ci vediamo spesso e siamo in ottimi rapporti», ha detto a Page Six. «È principalmente che il mio lavoro presso SpaceX e Tesla mi richiede di essere principalmente in Texas o di viaggiare all'estero e il suo lavoro è principalmente a Los Angeles, ha aggiunto. «Lei sta con me ora e Baby X è nella stanza adiacente».