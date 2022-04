Elon Musk, il buttafuori di un locale di Berlino lo blocca: ma l'imprenditore dà una versione diversa. «Mi sono rifiutato io di entrare»

«La pace. La pace? Odio questa parola». Niente a quanto pare a Elon Musk la parola Peace non piace proprio. Ed è proprio per questa parola che l'imprenditore si è rifiutato di entrare in un noto locale di Berlino, almeno questo è quanto lui scrive sui social: «Hanno scritto PACE sul muro del Berghain! Ho rifiutato di entrare». Il tech mugh poi, sempre su twitter (of course) articola anche le ragioni percui ha deciso di rimanere fuori dalla porta del famoso club: «Coloro che si preoccupano della pace (me compreso ambiziosamente) non hanno bisogno di sentirla. E quelli a cui non importa della pace? Bene …»

They wrote PEACE on the wall at Berghain! I refused enter. — Elon Musk (@elonmusk) April 3, 2022

Elon Musk, l'imprenditore bloccato fuori dal Berghain

Pochissimi, anzi quasi nessuno ha creduto alla versione dell'imprenditore. Infatti, e in molti lo sanno, al Berghain non si entra per fama o ricchezza. Non entrano solo i vip. Al Berghain chi resta fuori e chi invece passa è una decisione che spetta unicamente al famoso buttafuori del locale, Sven Marquardt.

Peace. Peace? I hate the word. Those who do care about peace (myself aspirationally included) don’t need to hear it. And those who don’t care about peace? Well … — Elon Musk (@elonmusk) April 3, 2022

E Sven, stando a quanto dicono quelli che frequentano il locale e conoscono lui personalmente, giudica solo in base a vestiti, estetica e “vibrazioni”, vale a dire l’atteggiamento e il comportamento di chi gli sta davanti. Probabilmente, a Sven le “vibrazioni” di Musk non sono piaciute affatto o quantomeno non erano le "vibrazioni" adatte per il Barghein. E per Elon Musk la serata è proseguita a suon di cinguettii ma d'altronde ormai con la sua quota del 9,2% del social ne è il maggior azionista.