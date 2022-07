Elon Musk a Roma, le immagini dell'arrivo del fondatore di Tesla a Ciampino

Elon Musk è arrivato a Ciampino. Uno degli uomini più ricchi del mondo è atterrato a Roma intorno alle 14 con volo privato dagli Stati Uniti. Con lui tre dei suoi figli, la scorta privata e una decina di persone del suo staff. Il fondatore di Tesla e SpaceX ha deciso di passare qualche giorno nella Capitale - non è chiaro se per motivi di lavoro o semplicemente per una vacanza. Nessuna notizia è trapelata al suo arrivo. Musk è subito in una Tesla bianca scortato da altre auto.

