È cilentano il barbiere più bravo d'Italia: Emiddio Grazioso premiato a Roma

Il barbiere più bravo d’Italia è il 23enne Emiddio Grazioso di Casal Velino Marina.

Il giovane si è aggiudicato il primo posto a Roma, alla Champions Barber Cup, il campionato a squadre per barbieri.

I partecipanti, oltre 300, si sono sfidati in sei categorie di taglio. Il giovane salernitano ha ricevuto il premio per il miglior taglio classico e il secondo premio per il miglior taglio della competizione, classificandosi al primo posto.

Ultimo aggiornamento: 23:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA