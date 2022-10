Emily Ratajkowski, la foto in Autogrill fa esplodere i social: «Prendi la rustichella?»

Che esista un legame speciale fra Emily Ratajkowski e l'Italia è ormai cosa nota. La modella ha scelto spesso il nostro Paese per le vacanze, con una predilezione particolare per la Costiera Amalfitana e Capri. Stavolta però Emily si è fatta immortalare in un luogo piuttosto singolare: ai piedi di un Autogrill "a ponte" lungo l'autostrada. La foto, prima condivisa nelle storie Instagram e poi come post, è immediatamente diventata virale, con migliaia di commenti made in Italy.

Emily Ratajkowski in Italia: ecco dove

La domanda sorge spontenea: cosa ci fa Emily Ratajkowski in Italia e, soprattutto, dove si trova quell'Autogrill? Mentre il primo quesito non ha ancora ricevuto risposta, per quanto riguarda il secondo abbiamo una certezza. L'area di sosta fotografata è quella di Limenella (Padova), sull'autostrada A4.

I commenti degli utenti sono esilaranti. C'è chi scrive: «Prendi la rustichella?». E chi aggiunge: «Ti offro un Camogli». Qualcuno ci prova: «È tradizione lasciare il proprio numero nei bagni, spero tu abbia trovato il mio». Emily si è accorta immediatamente dell'ondata d'affetto scatenata dalla foto, tanto che dopo averla pubblicata nelle stories si è affrettata a condividerla anche come post. «A grande richiesta», ha specificato la supermodella.