Emma Marrone e la dedica commovente ai fan: «Non vi rendete conto ... mi fate piangere»

Lunedì 19 Agosto 2019, 22:46 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2019 23:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rapporto che Emma Marrone ha con i suoi fan è sempre stato intenso e viscerale. La cantante salentina non perde occasione ringraziare il suo pubblico che ricambia sempre con grande affetto. Su Instagram la Marrone ha scritto una dedica davvero commovente proprio ai suoi fan: «Non vi rendete conto ... mi fate piangere».C'è grande attesa per il nuovo singolo di Emma Marrone “Io sono bella”, scritto da Vasco Rossi, in attesa di ascoltarlo - l'uscita è prevista per il 6 settembre - in tantissimi sono quelli che lo hanno già presalvato. Segno di stima e affetto verso la cantante che ha voluto ringraziare i suoi fan con una storia su Instagram davvero commovente: «Io credo che voi non vi rendete conto dell’effetto benefico che hanno i vostri messaggi stupendi nella mia vita. Voi magari pensate che io non li legga o che magari passino inosservati. La verità è che mi viene da piangere ogni volta. Perché non siamo più abituati all’amore. Perché l’amore sconvolge, complica. Perché l’amore va gestito e incanalato. Non sono una para**la. Voi lo sapete bene. Non mi sforzo di piacere a tutti. Non cambio niente di me per andare bene agli altri. Però ho sempre un grazie sulla punta della lingua. Perché fa bene dire grazie. È liberatorio di fronte a così tanto amore. Vi amo. Tanto».E a proposito di emozioni, sempre su Instagram la cantante ha pubblicato uno scatto molto intenso del talentuoso Emilio Tini che la ritrae in lacrime e che farà parte della raccolta fotografica "Fantastiche Visioni FV volume 2" .​