Emma Marrone, la notizia su Instagram dopo l'operazione: «Sono la ragazza più felice del mondo»

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 13:43 - Ultimo aggiornamento: 16-10-2019 16:13

torna sui social dopo la malattia - che aveva annunciato ai suoi fan proprio attraverso un post su Instagram - con unappena girato dalla grande carica emotiva e con un post.È la prima volta che la si rivede sudopo l'annuncio della, se si esclude la foto che aveva pubblicato per annunciare la fine del ricovero, e l'occasione per lei è speciale.Nel video cheha pubblicato in tarda mattinata si legge la data di oggi, 16 ottobre. Si trova a Milano, nel quartiere Brera. Scende da un'auto, indossa una giacca di pelle e un cappello a falda larga. È di spalle, ma poi alza lo sguardo e la si vede in volto, poi ritratta su un grande manifesto: è quello che annuncia l'uscita del suo, che dall'annuncio dellaera stata poco attiva sui social, ha scelto di annunciare personalmente la bella notizia ai suoi fan, e nel post scrive: «Il mio nuovo album fuori ovunque dal 25 ottobre. “Voglio la musica ancora e ancora per tutta la vita”. Sono la ragazza più felice del mondo».È “” il titolo del nuovo album di inediti di, in uscita venerdì 25 ottobre.Anticipato dal primo singolo “Io sono bella”, che ha riscosso un grandissimo successo radiofonico arrivando al primo posto della classifica settimanale EarOne, nel suo decimo anniversario di carriera, l’artista torna sulle scene con un disco dal sound moderno e uptempo. Oltre che come inteprete, ancora una volta Emma si mette in gioco anche come autrice di alcuni brani, tra cui la title-track “”.“Fortuna” verrà presentato live in concerto per la prima volta il 25 maggio all’Arena di Verona per una data unica e speciale, quella del suo compleanno, in cui festeggiarà insieme al pubblico i suoi primi 10 anni di carriera musicale.Dal giorno della sua uscita, venerdì 25 ottobre, “” verrà presentato daal pubblico per la prima volta in un instore live tour nelle principali città italiane.Come sta davvero? La cantante salentina ha annunciato un paio di settimane fa uno stop dai suoi impegni artistici per motivi di salute, mentre domenica scorsa ha festeggiato la fine del suo ricovero e l’inizio di un periodo di convalescenza. Ma le voci sulla sua salute si rincorrono, tanto da aver costretto l’ufficio stampa della cantante ad una smentita ufficiale.In un’intervista al settimanale Dipiù infatti un’amica di, Claudia Linciano, ha raccontato presunti retroscena su come la Marrone avrebbe scoperto la sua malattia: strane fitte all’addome avrebbero convinto Emma a farsi controllare, all’oscuro dei genitori per non farli preoccupare. Fino al ricovero e all’operazione all'utero, avvenuta lo scorso 23 settembre, a Bologna.Ma l’intervista è stata smentita in pieno dall’ufficio stampa della cantante salentina, che ha precisato che «le uniche fonti attendibili riguardantisono i suoi canali ufficiali». «Tutte le notizie che stanno circolando attraverso i media negli ultimi giorni riguardanti ipotetiche cartelle cliniche, radiografie, dettagli rispetto allo stato di salute e la convalescenza dell'artista - conclude - e dichiarazioni da parte di medici e da parte di terzi sono infondate e basate su supposizioni».