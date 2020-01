Emma Marrone, su Instagram il desiderio di Capodanno che non ti aspetti

Emma Marrone, il desiderio di Capodanno da brividi: «Non lo voglio un anno migliore». La cantante salentina ha pubblicato su Instagram un piccolo resoconto dell'anno appena trascorso e una speranza per il 2020 per augurare a tutti i suoi fan buon anno. Il suo 2019 è stato un anno di successi, ma anche l'anno della malattia che l'ha messa fisicamente ed emotivamente alla prova. Prova brillantemente superata, se a distanza di pochi mesi Emma riesce anche a dire «Grazie di tutto 2019. In fondo in fondo sei stato un grande anno...».

Qui il messaggio completo di Emma:

Io non lo voglio un nuovo anno migliore.

Non voglio bistrattare il 2019 facendo grandi inchini ad un 2020 che in fondo non so cosa mi riserverà.

Quindi calma, un po’ meno.

Io vorrei un anno nuovo un po’ meno “faticoso” mettiamola così, rispetto al precedente...

Senza fiato corto e corda tirata ..

L’importante è che io alla fine riesca comunque a dire

“Minchia ce l’ho fatta anche stavolta!

Ecco una cosa così.

Grazie di tutto 2019

In fondo in fondo sei stato un grande anno...

E da te 2020 mi aspetto grandi cose!

Intanto mi vesto da figa così sono già pronta!

Buon nuovo anno a tutti.

La vostra Emma❤️



