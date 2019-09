Emma Marrone malata, i messaggi dei vip da Fiorello alla Amoroso: «Sei una guerriera, siamo con te!»

Sabato 28 Settembre 2019, 14:48 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2019 15:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È stata dura, ma è andata!». Emma riaccende la speranza con un post su Instagram . La cantante salentina ha pubblicato una foto del suo braccialetto in ospedale, lasciando intuire che il peggio sia ormai alle spalle. Immediata la reazione social di amici, vip e semplici fan, che hanno inondato Emma di affettuosi messaggi d'auguri. Rosario Fiorello commenta il post scrivendo: «E noi ti aspettiamo». Il commento di Alessandra Amoroso è: «Brava Emmuccia... tanti cuori per te e con te».LEGGI ANCHELa collegascrive: «Sei una guerriera! Siamo con te». Le fa da eco: «Sempre nei nostri pensieri».deiesterna il suo affetto così: «Grande tesò! Ti voglio bene».si uniscono in un «ti amo». E poi tanti cuori, da, da