Emma Stone tra Capri e Parigi, testimonial dell'ultima fragranza di Vuitton

Si sta svelando nelle ultime ore il motivo della presenza a Capri nello scorso settembre dell'attrice statunitense Emma Stone. E' stata lanciata infatti da poco la seconda campagna pubblicitaria della fragranza “Coeur Battant” di Louis Vuitton, di cui l'attrice americana, vincitrice di un premio Oscar per il musical La La Land, è protagonista. Uno spot girato tra Il Museo del Louvre a Parigi e le ambientazioni sul mare di Villa Malaparte a Capri.

La decima creazione olfattiva femminile creata da Jacques Cavallier Belletrud, l’ultima arrivata all’interno della collezione di profumi della Maison, è una fragranza che invita a seguire il potere delle proprie emozioni. Abilità che si riflette nel video della campagna, realizzato dal regista francese Romain Gavras. Emma Stone, la protagonista, vive il suo viaggio emozionale tra l’Italia e la Francia in due location uniche come il Museo Louvre di Parigi e Villa Malaparte a Capri.



Il video di Romain Gavras, figlio d'arte del famoso regista, si ispira all’incredibile capacità di Emma Stone di esprimere e trasmettere le proprie emozioni. La Stone si muove sullo sfondo iniziale del Louvre di Parigi per poi approdare su un Riva, come una diva d'altri tempi, tra le meravigliose architetture di Villa Malaparte, spettacolari le immagini tra i finestroni della Villa che si affacciano sulle scogliere dell'isola di Capri, davanti aiEmma, tra notte e giorno, tra sole e pioggia, passione, gioia e malinconia, balla. Sogna e naviga tra le onde aspettando di raggiungere il suo amato che trova infine a Parigi, nel cortile di, trasformato per l’occasione in un rigoglioso campo di fiori.

Notevole il lavoro per la realizzazione dello spot che sta impazzando ora, non solo in rete, da quanto dichiara Michela Giovinetti, location manager dello spot: «È un impegno organizzativo non indifferente lavorare in luoghi unici ma logisticamente non facili come Casa Malaparte, ma il risultato di questo spot ripaga la fatica fatta da tutta la troupe. Questo spot ha visto infatti impegnate più di cento persone tra tecnici, operatori e membri del cast, contribuendo a valorizzare il mito sempreverde di Capri, e confermandola come location ideale dei grandi marchi del lusso internazionale».

Ultimo aggiornamento: 20:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA