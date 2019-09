Enrico Brignano, la moglie Flora Canto dopo l’intervento chirurgico: «Il peggio è passato, ora ricomincio dalla tv»

Mercoledì 18 Settembre 2019, 19:16 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2019 19:55

Non è stata un’estate facile per Flora Canto. L’ex tronista, compagnia del comico Enrico Brignano e mamma della piccola Martina si infatti dovuta ricoverare per sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. La paura ora è passata e Flora è tornata in tv con “Tale e quale show”.L’intervento non è stato semplice ma ora va tutto per il meglio: «Sì per fortuna. Ho tolto la colecisti – ha raccontato in un’intervista a “Diva e donna” - l'appendice e un'ernia. Il fegato me l'hanno lasciato ... ho pensato che lo devo "dare" a Tale e Quale Show! Ora sono qui, sto bene, il peggio è passato, sono in fase di guarigione in maniera rapida anche perché devo essere pronta per le dirette tv. Di carattere sono una persona che cerca di sdrammatizzare i problemi il più possibile, quindi “The show must go on”…».Felice assieme al compagno Enrico Brignano, l’arrivo della figlia ha cambiato un po’ la vita di coppia («Ora la nostra vita è a tre, ma questo ci ha dato quel valore aggiunto che legala coppia, Se i genitori sono bravi a equilibrare i rapporti e la quotidianità si può raggiungere anche la perfezione. La vita a tre se gestita nel modo giusto è straordinaria») mentre Flora attende la proposta di matrimonio: «Me lo chiedono tutti, ma io non posso farmi da sola la proposta di nozze…»