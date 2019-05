Entro il 2025 partirà il servizio taxi aereo e sarà anche a buon mercato

Domenica 26 Maggio 2019, 15:55 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2019 16:27

Lilium, una società tedesca che sviluppa il mezzo volante Lilium Jet prevede di lanciare i servizi di taxi aereo nelle città di tutto il mondo entro il 2025, lo ha detto il capo della comunicazione aziendale, Oliver Walker-Jones, in un'intervista alla RIA.«Intendiamo cominciare il servizio in diverse città del mondo entro il 2025, anche se in alcune località le operazioni inizieranno prima», ha aggiunto. L'uomo ha riferito che per il momento la compagnia non può rivelare dove avrà inizio il servizio.Secondo Walker-Jones, il Litium Jets non diventerà un mezzo di trasporto di lusso, anzi i viaggi «saranno competitivi rispetto a quelli attualmente effettuati sugli altri mezzi di trasporto per distanze simili», ha promesso.Inoltre, i taxi aerei saranno più rispettosi dell'ambiente. «Le nostre macchine volanti sono completamente elettrica e non emettono CO2», ha spiegato il capo della comunicazione. «Dal momento che Lilium Jet può decollare e atterrare verticalmente, il sito di atterraggio richiede pochissimo spazio. In questo modo è possibile eseguire il progetto non solo nelle aree urbane, ma anche nelle piccole città e regioni in cui non c'è il servizio di autobus o treno», ha continuato.