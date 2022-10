Enzo Miccio, fisico scolpito: ecco la trasformazione del wedding planner

Enzo Miccio, come mai prima d'ora. Il wedding planner più famoso d'Italia ha pubblicato sui social uno scatto post palestra totalmente a torso nudo, mettendo in evidenza il fisico scolpito e in forma. I follower, da sempre abituati ai contenuti che mostrano il 51enne in abiti da cerimonia, sono rimasti meravigliati dalla foto post gym.

Enzo Miccio si trova in un momento d'oro della sua carriera. Conosciuto grazie a Ma come ti vesti? programma di Real Time accanto a Carla Gozzi, il wedding planner ultimamente si è dedicato alla preparazione delle nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, rendendo il matrimonio indimenticabile. Impegni lavorativi a parte, Miccio si concede del tempo per sé stesso andando in palestra.

E post allenamento può mai mancare una foto da pubblicare sui social? Ovvio che no, il 51enne si concede un selfie allo specchio da regalare ai fan e come didascalia scrive: «Micciogym», facendo intendere il duro lavoro svolto in sala pesi.