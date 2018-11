Eremita sfrattato da La Maddalena: «Qui da 29 anni, non me ne vado»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 28 Novembre 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 28-11-2018 08:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo chiamano Robinson Crusoe, come il personaggio letterario, protagonista dell'omonimo romanzo. Un marinaio che vive solitario su un'isola deserta sulla costa del Venezuela. «Ma lui per 28 anni conserva il desiderio di tornare, io sono qui da 29. E non voglio andarmene». Qui è a Budelli, tra le bocche di Bonifacio, nell'arcipelago di La Maddalena, con vista sulla spiaggia rosa. E Mauro Morandi, 79 anni, tre figlie, ex insegnante di educazione fisica, è un naufrago 2.0: pronto a mobilitare il popolo del web.